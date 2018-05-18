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Де Мистура выразил надежду на оживление политического процесса по Сирии
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    Де Мистура выразил надежду на оживление политического процесса по Сирии

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    Де Мистура выразил надежду на оживление политического процесса по Сирии

    Нью-Йорк, 18 мая. Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду на оживление политического процесса по решению конфликта в Сирийской арабской республике.

    Как сообщает РИА Новости, с размышлениями на тему спецпосланник руководителя международной организации поделился в ходе выступления на очередном заседании Совета безопасности ООН.

    Де Мистура рассказал членам Совбеза об участии в начале недели в прошедшем в Астане девятом раунде межсирийских переговоров, при этом назвав итоги переговоров  полезными с точки зрения сближения позиций оппозиции и правительства. 

    «По мнению Стаффана де Мистуры, сегодня пришло время для «высокой дипломатии» вовлеченных сторон, когда встречи на высшем уровне должны помочь продвинуть мирный процесс в Сирии», — говорится в пресс-релизе МИД Казахстана.

    Кроме того, как сообщили дипломаты из Астаны, специальный посланник генсека ООН по Сирии призвал к активизации усилий всех заинтересованных сторон в этом направлении. 

    Автор: Константин Терехов
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