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В Совфеде отреагировали на арест главреда РИА Новости Украина
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    В Совфеде отреагировали на арест главреда РИА Новости Украина

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    В Совфеде отреагировали на арест главреда РИА Новости Украина

    Москва, 18 мая. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал  арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского полным безобразием. Об этом сообщает .

    «Я считаю, что это полное безобразие. Они ищут человеческий материал для обмена на граждан Украины, сидящих у нас по закону», — заявил Джабаров.

    Сенатор подчеркнул, что Россия будет добиваться освобождения журналиста.

    Напомним, ранее агентство Ридус сообщило, что Городской суд Херсона арестовал Кирилла Вышинского на два месяца. Следствие подозревает журналиста в госизмене и поддержке Луганской и Донецкой народных республик.

    Автор: Виталий Малясев
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