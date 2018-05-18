США и Швеция обсудили «Северный поток — 2», борьбу с ИГ и ситуацию вокруг КНДР

Вашингтон, 18 мая. Строительство «Северного потока — 2», борьбу с запрещенной в РФ ИГИЛ1, а также ситуацию вокруг КНДР обсудили главы внешнеполитических ведомств США и Швеции.

Как сообщает «Газета.ru», о деталях телефонного разговора между главой государственного департамента Майка Помпео и руководителем МИД королевства Маргот Валльстрем рассказала официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Помпео поблагодарил правительство Швеции за те усилия, которые оно предпринимает, оказывая поддержку гражданам США в Северной Корее», — рассказала журналистам представитель государственного департамента.

Как напоминает URA.RU, что у Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном. Интересы Соединенных Штатов в Северной Корее представляет Швеция.

1 Организация запрещена на территории РФ.