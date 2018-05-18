Гиперзвуковое оружие России навело панику на американскую разведку
Вашингтон, 18 мая. Эксперты из разведки Соединенных Штатов признают, что американские ПВО ничего не смогут противопоставить российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард».
Как сообщает РИА Новости, размышлениями на тему с CNBC делится специалист Центра стратегических и международных исследований, эксперт в области противоракетной обороны Томас Карако.
По его словам, американская система противовоздушной обороны не в состоянии противостоять «Авангарду», и Штатам необходимо в кратчайшие сроки изменить стратегию своей противоракетной обороны.
Кроме прочего, как уточняет «Газета.ru», американский телеканал, со ссылкой на свой осведомленный источник сообщил, что Россия в 2016-м году дважды проводила испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».
Как ранее писало Федеральное агентство новостей, в России обсуждающие панические настроения из США, сошлись во мнении, что с поставкой «Авангардов» на службу в мире, вероятно, станет спокойнее.