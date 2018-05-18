Вашингтон, 18 мая. Эксперты из разведки Соединенных Штатов признают, что американские ПВО ничего не смогут противопоставить российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард».

Как сообщает РИА Новости, размышлениями на тему с CNBC делится специалист Центра стратегических и международных исследований, эксперт в области противоракетной обороны Томас Карако.

По его словам, американская система противовоздушной обороны не в состоянии противостоять «Авангарду», и Штатам необходимо в кратчайшие сроки изменить стратегию своей противоракетной обороны.

Кроме прочего, как уточняет «Газета.ru», американский телеканал, со ссылкой на свой осведомленный источник сообщил, что Россия в 2016-м году дважды проводила испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

Как ранее писало Федеральное агентство новостей, в России обсуждающие панические настроения из США, сошлись во мнении, что с поставкой «Авангардов» на службу в мире, вероятно, станет спокойнее.