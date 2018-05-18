Трамп пошутил о популярной звуковой иллюзии

Вашингтон, 18 мая. Президент США Дональд Трамп пошутил о популярной аудиоиллюзии, сославшись на свою знаменитую опечатку. Видео опубликовано в микроблоге Белого дома в Twitter.

Речь идет о звуковой иллюзии, на которой разные люди слышат одно из двух имен: «Лорел» или «Янни». В записи сотрудники президентской администрации высказывают свое мнение по спорному вопросу.

Дочь Дональда Трампа Иванка и советник президента Келлиэнн Конуэй заявили, что слышат Лорел. Пресс-секретарь президентской администрации Сара Сандерс и вице-президент США Майкл Пенс считают, что на записи называют имя Янни. Дональд Трамп заявил, что слышит нечто совсем иное.

«Я слышу «ковфефе», — отметил глава Белого дома.

Комментарий президента отсылает к сделанной им год назад опечатке. В одном из твитов глава Белого дома написал таинственное слово covfefe (ковфефе). Записью поделились более ста тысяч пользователей, отмечает Газета.ru.