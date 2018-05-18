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Трамп пошутил о популярной звуковой иллюзии
Весь мир
Трамп пошутил о популярной звуковой иллюзии
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    Трамп пошутил о популярной звуковой иллюзии

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    Трамп пошутил о популярной звуковой иллюзии

    Вашингтон, 18 мая. Президент США Дональд Трамп пошутил о популярной аудиоиллюзии, сославшись на свою знаменитую опечатку. Видео опубликовано в микроблоге Белого дома в Twitter.

    Речь идет о звуковой иллюзии, на которой разные люди слышат одно из двух имен: «Лорел» или «Янни». В записи сотрудники президентской администрации высказывают свое мнение по спорному вопросу.

    Дочь Дональда Трампа Иванка и советник президента Келлиэнн Конуэй заявили, что слышат Лорел. Пресс-секретарь президентской администрации Сара Сандерс и вице-президент США Майкл Пенс считают, что на записи называют имя Янни. Дональд Трамп заявил, что слышит нечто совсем иное.

    «Я слышу «ковфефе», — отметил глава Белого дома.

    Комментарий президента отсылает к сделанной им год назад опечатке. В одном из твитов глава Белого дома написал таинственное слово covfefe (ковфефе). Записью поделились более ста тысяч пользователей, отмечает Газета.ru.

    Автор: Виктор Мальцев
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