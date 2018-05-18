Депутат Госдумы рассказал, как можно компенсировать потери РФ от роста пошлин в США

Москва, 18 мая. Депутат Государственной думы Владимир Гутенев рассказал, как можно компенсировать потери России от роста пошлин в Соединенных Штатах на алюминий и металл.

Как сообщает РИА Новости, по мнению первого зампреда комитета нижней палаты российского парламента по экономической политике, нашей стране также надо повышать пошлины и как раз на те объемы, чтобы компенсировать все потери.

«Я считаю, что нам вообще необходимо предпринимать более жесткие меры. И, может быть, брать в качестве примера Китай, который разработал целый ряд ответных мер, в том числе и повышения налоговых ввозных пошлин», — уточнил депутат.

Кроме того, депутат акцентировал внимание и на юридической составляющей. По его мнению, надо провести глубокий анализ того, как, и достаточно ли компетентно Россия отстаивает свои интересы во Всемирной торговой организации.

Как напоминает «Газета.ru», в марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%, соответственно. Для нашей страны пошлины вступили в силу с 23 марта.