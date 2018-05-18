Сирия: началось восстановление освобожденного от террористов города Тель-Биса

Дамаск (Сирия), 18 мая. В провинции Хомс началось восстановление освобожденного от террористов города Тель-Биса.

Как сообщает РИА Новости, восстановительные и ремонтные работы начались практически сразу после того, как населенный пункт покинули боевики незаконных вооруженных формирований.

«Нам будет непросто в первое время, тут все разрушено, ничего нет. Не хватает хлеба, нет и денег, чтобы его купить. Мы очень надеемся на помощь России, знаем, что в другие населенные пункты ваши военные привозят продукты», — рассказал житель Алли Тараф.

В настоящее время в Тель-Бисе уже работает тяжелая техника, которая расчищает завалы и дороги, идет восстановление инженерных коммуникаций. На улицах города правопорядок охраняют патрули военной полиции России.