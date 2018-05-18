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Сирия: началось восстановление освобожденного от террористов города Тель-Биса
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    Сирия: началось восстановление освобожденного от террористов города Тель-Биса

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    Сирия: началось восстановление освобожденного от террористов города Тель-Биса

    Дамаск (Сирия), 18 мая. В провинции Хомс началось восстановление освобожденного от террористов города Тель-Биса.

    Как сообщает РИА Новости, восстановительные и ремонтные работы начались практически сразу после того, как населенный пункт покинули боевики незаконных вооруженных формирований.

    «Нам будет непросто в первое время, тут все разрушено, ничего нет. Не хватает хлеба, нет и денег, чтобы его купить. Мы очень надеемся на помощь России, знаем, что в другие населенные пункты ваши военные привозят продукты», — рассказал житель Алли Тараф.

    В настоящее время в Тель-Бисе уже работает тяжелая техника, которая расчищает завалы и дороги, идет восстановление инженерных коммуникаций. На улицах города правопорядок охраняют патрули военной полиции России.

    Автор: Константин Терехов
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