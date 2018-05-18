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Эксперты составили список самых дешевых летних курортов 2018 года
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    Эксперты составили список самых дешевых летних курортов 2018 года

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    Эксперты составили список самых дешевых летних курортов 2018 года

    Москва, 18 мая. Специалисты составили рейтинг бюджетных курортов для летнего отдыха россиян с учетом стоимости перелета, проживания и трат на месте. Список опубликовал сервис по продаже авиабилетов Skyscanner.

    При составлении рейтинга эксперты учитывали стоимость авиабилетов, расходы на жилье и траты «на месте» для двухнедельного отпуска двух взрослых человек. При этом специалисты ориентировались на средний уровень расходов с проживанием в съемной квартире или недорогой гостинице, походами в кафе и, изредка, в рестораны, и самостоятельным посещением достопримечательностей.

    Наиболее бюджетным оказался отдых на берегу Азовского моря с бюджетом в 1230 долларов на двоих. Провести отпуск в Абхазии будет стоить несколько дороже — 1396 долларов, в Краснодарском крае — 1424 доллара, в Крыму — 1474 доллара.

    Напомним, ранее один из туристических сервисов составил рейтинг самых недорогих курортов России. На первой строчке списка оказалась Евпатория, второе и третье места достались Судаку и Феодосии.

    Автор: Виктор Мальцев
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