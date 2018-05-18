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Ученые предупредили человечество о скорой и неизлечимой эпидемии
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    Ученые предупредили человечество о скорой и неизлечимой эпидемии

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    Ученые предупредили человечество о скорой и неизлечимой эпидемии

    Лондон, 18 мая. Ученые предупредили о скором появлении опасного грибка, который будет невосприимчив к противогрибковым препаратам. Об этом со ссылкой на совместное исследование ученых из Эксетерского университета и Имперского колледжа Лондона сообщает Science.

    По мнению исследователей, регулярное злоупотребление противогрибковыми препаратами в медицине и сельском хозяйстве приводит к тому, что погибают лишь слабые культуры. Более сильные культуры грибка выживают и эволюционируют, что может привести к появлению аналога супербактерий.

    Ученые отмечают, что в настоящее время смертность от вызванных грибками инфекций уже сопоставима со смертностью от СПИДа и туберкулеза и превышает смертность от малярии и рака молочной железы. Чтобы предотвратить эпидемию, ученые призывают к разработке препаратов, которые будут бороться с угрозой.

    Автор: Виталий Малясев
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