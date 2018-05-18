Ученые предупредили человечество о скорой и неизлечимой эпидемии

Лондон, 18 мая. Ученые предупредили о скором появлении опасного грибка, который будет невосприимчив к противогрибковым препаратам. Об этом со ссылкой на совместное исследование ученых из Эксетерского университета и Имперского колледжа Лондона сообщает Science.

По мнению исследователей, регулярное злоупотребление противогрибковыми препаратами в медицине и сельском хозяйстве приводит к тому, что погибают лишь слабые культуры. Более сильные культуры грибка выживают и эволюционируют, что может привести к появлению аналога супербактерий.

Ученые отмечают, что в настоящее время смертность от вызванных грибками инфекций уже сопоставима со смертностью от СПИДа и туберкулеза и превышает смертность от малярии и рака молочной железы. Чтобы предотвратить эпидемию, ученые призывают к разработке препаратов, которые будут бороться с угрозой.