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Россияне смогут увидеть необычно большой и яркий супермесяц утром 18 мая
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    Россияне смогут увидеть необычно большой и яркий супермесяц утром 18 мая

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    Россияне смогут увидеть необычно большой и яркий супермесяц утром 18 мая

    Москва, 18 мая. Сегодня ранним утром жители России смогут увидеть необычайно большой и яркий супермесяц. Об этом со ссылкой на специалистов Московского планетария сообщает РИА Новости.

    «Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким потому, что 18 мая в 00​​​.07 мск Луна пройдет точку перигея — то есть окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Это сделает наш спутник на 5% больше в диаметре и почти на 11% ярче», — заявляют ученые.

    Также любители астрономии смогут увидеть рассеянный Землей и вновь отраженный поверхностью Луны солнечный свет. Он проявится в виде пепельного свечения внутри полумесяца.

    Другое заметное астрономическое явление жители России смогут наблюдать 27 июля. В этот день состоится самое длительное в 21-м веке лунное затмение. Луна пропадет с небосвода на 103 минуты.

    Автор: Виктор Мальцев
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