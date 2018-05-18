Россияне смогут увидеть необычно большой и яркий супермесяц утром 18 мая

Москва, 18 мая. Сегодня ранним утром жители России смогут увидеть необычайно большой и яркий супермесяц. Об этом со ссылкой на специалистов Московского планетария сообщает РИА Новости.

«Серп молодой Луны будет казаться очень большим и ярким потому, что 18 мая в 00​​​.07 мск Луна пройдет точку перигея — то есть окажется на наименьшем расстоянии от Земли. Это сделает наш спутник на 5% больше в диаметре и почти на 11% ярче», — заявляют ученые.

Также любители астрономии смогут увидеть рассеянный Землей и вновь отраженный поверхностью Луны солнечный свет. Он проявится в виде пепельного свечения внутри полумесяца.

Другое заметное астрономическое явление жители России смогут наблюдать 27 июля. В этот день состоится самое длительное в 21-м веке лунное затмение. Луна пропадет с небосвода на 103 минуты.