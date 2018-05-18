WADA отложило вопрос о восстановлении РУСАДА до сентября

Москва, 18 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на следующем заседании исполкома в сентябре. Об этом заявил гендиректор агентства Оливье Ниггли.

Гендиректор WADA заявил, что на прошедшем накануне заседании исполкома обсуждался вопрос России, но его решение было отложено.

«Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Мы вернемся к проблеме России в сентябре», — заявил Ниггли.

Напомним, в ноябре 2015 года российское антидопинговое агентство признали не соответствующим кодексу WADA. Ранее Газета.ru сообщила, что WADA продолжает работу с российскими властями по вопросу восстановления статуса РУСАДА.