Минфин опроверг сообщения о предложенных правительству вариантах повышения пенсионного возраста

Москва, 18 мая. Минфин не обращался к правительству с предложением о повышении в России пенсионного возраста, сообщает RT.

Ранее ряд СМИ сообщил, о якобы предложенных Минфином и Минтрудом вариантах повышения пенсионного возраста в России. В министерстве отметили, что не обращались к правительству с таким предложением.

Минфин уточнил, что сейчас рассматриваются разные идеи об изменении пенсионной системы. Их реализация будет направлена на исполнение указа президента.

«Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года», — цитирует ответ ведомства RT.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как, по ее мнение, должно происходить повышение пенсионного возраста в России.