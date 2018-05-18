Призывавший взорвать Крымский мост журналист рассказал о поддержке Климкина

Вашингтон, 18 мая. Призвавший Украину взорвать Крымский мост журналист из США Том Роган заявил, что глава украинского МИД Павел Клмикин обещал ему помощь и поддержку. Об этом в Twitter написал сам журналист.

По словам Рогана, Климкин рассказал ему о поддержке украинского народа и пообещал помощь, если его попытаются отправить в колонию строгого режима «Черный дельфин».

«Только что замечательно поговорил с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и Украина поможет мне, если Россия попытается послать меня в «Черный дельфин». Нормально поболтали и пошутили», — написал журналист.

Напомним, 15 мая издание Washington Examiner опубликовало колонку Тома Рогана, в которой журналист заявлял, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». Об этом сообщила Газета.ru.

В России жестко отреагировали на выпад журналиста. Российское посольство в Вашингтоне отметило, что публикация далека от норм журналистской этики. Дипломаты напомнили об уголовном преследовании за призывы к терроризму. Накануне Следственный комитет возбудил против Рогана уголовное дело.