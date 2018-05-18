Археологи нашли табличку «сделано в Китае» на затонувшем 800 лет назад судне

Вашингтон, 18 мая. Международная группа исследователей обнаружила ярлыки средневековых китайских мастеров на затонувшем 800 лет назад в Яванском море корабле, сообщает Live Science.

По данным издания, находка позволит ученым скорректировать датировку, отодвинув древнее кораблекрушение на 100 лет вглубь истории.

Судно обнаружили на дне Яванского моря в конце 90-х годов прошлого века. Ранее исследователи изучили найденные на борту бивни и смолу и пришли к выводу, что судно затонуло в 13-м веке.

Теперь исследователи обнаружили маркировку на керамической посуде. Ярлыки гласят, что утварь была сделана в префектуре Цзяньнин Фу китайской провинции Фуцзянь, которая просуществовала с 1162 по 1278 год. Это позволяет ученым сделать вывод, что корабль мог отправиться в плавание не ранее 1162 года, что на сто лет раньше, чем считалось.