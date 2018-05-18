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Россия защитит Арктику с помощью сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160
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    Россия защитит Арктику с помощью сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160

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    Россия защитит Арктику с помощью сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160Москва, 18 мая. Россия намерена укрепить оборону Арктики с помощью сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160. С таким заявлением выступил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

    По его словам, дополнительные Ту-160 будут размещены в Анадыре. Их задачей станет поддержание обороны арктического региона, пишет RT.

    «Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении», — приводит его слова РИА Новости.

    Он также напомнил, что в 2017 году самолеты Ту-22М3 впервые совершили посадку в Анадыре и Воркуте. Кроме того, недавно были совершены плановые полеты российских ракетоносцев Ту-95МС и противолодочных самолётов Ту-142 над Арктикой.

     

    Автор: Антон Зарубин
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