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Минобороны рассказало о летательных аппаратах и кораблях, проводивших разведку у границ России
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    Минобороны рассказало о летательных аппаратах и кораблях, проводивших разведку у границ России

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    Минобороны рассказало о летательных аппаратах и кораблях, проводивших разведку у границ России

    Москва, 18 мая. На прошлой неделе у морских и воздушных границ России обнаружили три корабля и 14 летательных аппаратов, ведущих разведку. Такие данные приводит газета вооруженных сил РФ «Красная звезда».

    По данным издания, дежурные силы ПВО восемь раз вылетали на перехват и сопровождение летательных объектов. Границы России нарушены не были.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что у границ России был замечен беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk. Дрон вылетел с базы НАТО «Сигонелла» в Сицилии. Беспилотник пересек воздушное пространство Украины, облетел линию разведения в Донбассе и проследовал вдоль границы России районе Белгородской области.

    Автор: Виталий Малясев
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