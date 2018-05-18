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Украинский депутат назвал преступлением обсуждение «разбора украинцев на органы»
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    Украинский депутат назвал преступлением обсуждение «разбора украинцев на органы»

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    Украинский депутат назвал преступлением обсуждение «разбора украинцев на органы»Киев, 18 мая. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал преступлением обсуждение «разбора украинцев на органы» и покинул зал заседания парламента, где обсуждался законопроект о трансплантации.

    По словам политика, украинские власти должны решить ряд актуальных и важных проблем, однако вместо этого они обсуждают «разбор украинского населения на органы».

    Он заявил, что убежден в том, что данный закон может привести к росту убийств в стране.

    «Я считаю, что обсуждение трансплантации и разбирания украинцев на органы сегодня — это преступление настоящее, нешуточное», – заявил Рабинович.

    Напомним, что Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон о трансплантации, позволяющий изымать органы у донора с разрешения его родственников, даже если при жизни он не давал письменного согласия на это.

    Автор: Антон Зарубин
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