Украинский депутат назвал преступлением обсуждение «разбора украинцев на органы»

Киев, 18 мая. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал преступлением обсуждение «разбора украинцев на органы» и покинул зал заседания парламента, где обсуждался законопроект о трансплантации.

По словам политика, украинские власти должны решить ряд актуальных и важных проблем, однако вместо этого они обсуждают «разбор украинского населения на органы».

Он заявил, что убежден в том, что данный закон может привести к росту убийств в стране.

«Я считаю, что обсуждение трансплантации и разбирания украинцев на органы сегодня — это преступление настоящее, нешуточное», – заявил Рабинович.

Напомним, что Верховная рада Украины во втором чтении одобрила закон о трансплантации, позволяющий изымать органы у донора с разрешения его родственников, даже если при жизни он не давал письменного согласия на это.