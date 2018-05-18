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Умер историк и советник президента США Рональда Рейгана Ричард Пайпс
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    Умер историк и советник президента США Рональда Рейгана Ричард Пайпс

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    Умер историк и советник президента США Рональда Рейгана Ричард Пайпс

    Москва, 18 мая. В США на 95-ом году жизни скончался специализировавшийся на истории России ученый Ричард Пайпс. Соответствующее сообщение опубликовал Гарвардский университет.

    Пайпс был одним из ведущих зарубежных историков — специалистов по истории России начала прошлого века. Широко известны его научные труды: «Два пути России», «Три «почему» русской революции» и «Русская революция».

    Также ученый известен достижениями на государственной службе в 1980-х годах. Ричард Пайпс был советником бывшего президента США Рональда Рейгана, занимался вопросами внешней политики и даже руководил советским отделом Совета национальной безопасности Соединенных Штатов.
     

    Автор: Виктор Мальцев
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