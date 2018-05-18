Путин завершит серию встреч по оборонной тематике совещанием в Сочи

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин подведет итоги обсуждения ключевых вопросов развития ВС РФ, которое длилось четыре дня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, глава государства проведет в Сочи совещание, которым завершит серию встреч с руководством оборонного ведомства и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Владимир Путин приглашал в свою резиденцию в Сочи командующих всеми видами войск – заказчиков вооружений и производителей оружия. На подобных совещаниях обсуждались исполнение гособоронзаказа, армейское строительство и модернизация армии и флота.

На этот раз президент провел отдельные совещания по реализации гособоронзаказа и встречу с руководством Минобороны. Участники совещаний доложили Владимиру Путину о выполнении поручений, которые были даны по итогам прошлых совещаний.

Глава государства отметил, что в текущем году на гособоронзаказ по линии Минобороны выделено почти 1,5 триллиона рублей, и большинство контрактов уже заключено. Но президент подчеркнул, что нужно помнить о персональной ответственности за соблюдение сроков производства техники и оружия и о принятом графике поставок.