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Путин завершит серию встреч по оборонной тематике совещанием в Сочи
Россия
Путин завершит серию встреч по оборонной тематике совещанием в Сочи
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    Путин завершит серию встреч по оборонной тематике совещанием в Сочи

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    Путин завершит серию встреч по оборонной тематике совещанием в Сочи

    Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин подведет итоги обсуждения ключевых вопросов развития ВС РФ, которое длилось четыре дня. Об этом сообщает ТАСС.

    По данным агентства, глава государства проведет в Сочи совещание, которым завершит серию встреч с руководством оборонного ведомства и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса.

    Ранее Владимир Путин приглашал в свою резиденцию в Сочи командующих всеми видами войск – заказчиков вооружений и производителей оружия. На подобных совещаниях обсуждались исполнение гособоронзаказа, армейское строительство и модернизация армии и флота.

    На этот раз президент провел отдельные совещания по реализации гособоронзаказа и встречу с руководством Минобороны. Участники совещаний доложили Владимиру Путину о выполнении поручений, которые были даны по итогам прошлых совещаний.

    Глава государства отметил, что в текущем году на гособоронзаказ по линии Минобороны выделено почти 1,5 триллиона рублей, и большинство контрактов уже заключено. Но президент подчеркнул, что нужно помнить о персональной ответственности за соблюдение сроков производства техники и оружия и о принятом графике поставок.

    Автор: Виталий Малясев
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