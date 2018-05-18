Еврейский комитет Украины намерен составить список антисемитов в стране

Киев, 18 мая. На Украине планируется создать список антисемитов и ксенофобов. С такой инициативой выступил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов», — написал он на своей странице в Facebook.

Как пишет RT, Долинский заявил, что данный документ будет распространяться в международных организациях и посольствах. Кроме того, он намерен координировать действия с международными еврейскими организациями, правозащитниками и властями Израиля.

Напомним, что накануне консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец был обвинен в публикации постов антисемитского характера. Согласно данным украинских СМИ, украинский дипломат призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии, оправдывал фашизм, а также унизительно высказывался в отношении евреев, пишет «Газета.ru».