Меню
Украина
Еврейский комитет Украины намерен составить список антисемитов в стране
Общество
Умер историк и советник президента США Рональда Рейгана Ричард Пайпс
Следующая новость
Загрузка...

    Еврейский комитет Украины намерен составить список антисемитов в стране

    31

    Еврейский комитет Украины намерен составить список антисемитов в странеКиев, 18 мая. На Украине планируется создать список антисемитов и ксенофобов. С такой инициативой выступил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

    «Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов», — написал он на своей странице в Facebook.

    Как пишет RT, Долинский заявил, что данный документ будет распространяться в международных организациях и посольствах. Кроме того, он намерен координировать действия с международными еврейскими организациями, правозащитниками и властями Израиля.

    Напомним, что накануне консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец был обвинен в публикации постов антисемитского характера. Согласно данным украинских СМИ, украинский дипломат призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии, оправдывал фашизм, а также унизительно высказывался в отношении евреев, пишет «Газета.ru».

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.