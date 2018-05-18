Жителям Харькова показали «танк-вышиванку»

Харьков, 18 мая. В Харькове украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» в День вышиванки показало желто-голубой баннер с вышитым изображением танка «Оплот».

Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, шесть квадратных метров. Как сообщает пресс-служба завода, рисунок создан из трех миллионов стежков: 1,5 млн ушло на силуэт боевой машины, 750 тыс. — на вышитое название и логотип завода, примерно столько же — на изображение ствола танка.

Полотно сделали из прочного и устойчивого к непогоде материала, чтобы устанавливать его на заводе ко всем праздничным датам.

День вышиванки отмечают на Украине в третий четверг мая. В четверг по главной улице Харькова — Сумской в шествии в вышиванках приняли участие около двух тысяч жителей города.

Ранее с праздником украинцев поздравил президент Петр Порошенко. На своей странице в Facebook он разместил семейные фотографии, где все члены его семьи стоят в вышиванках от украинских брендов.