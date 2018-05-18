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Жителям Харькова показали «танк-вышиванку»
Общество
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    Жителям Харькова показали «танк-вышиванку»

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    Жителям Харькова показали «танк-вышиванку»

    Харьков, 18 мая. В Харькове украинское госпредприятие «Завод имени Малышева» в День вышиванки показало желто-голубой баннер с вышитым изображением танка «Оплот». 

    Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, шесть квадратных метров. Как сообщает пресс-служба завода, рисунок создан из трех миллионов стежков: 1,5 млн ушло на силуэт боевой машины, 750 тыс. — на вышитое название и логотип завода, примерно столько же — на изображение ствола танка.

    Полотно сделали из прочного и устойчивого к непогоде материала, чтобы устанавливать его на заводе ко всем праздничным датам.

    День вышиванки отмечают на Украине в третий четверг мая. В четверг по главной улице Харькова — Сумской в шествии в вышиванках приняли участие около двух тысяч жителей города. 

    Ранее с праздником украинцев поздравил президент Петр Порошенко. На своей странице в Facebook он разместил семейные фотографии, где все члены его семьи стоят в вышиванках от украинских брендов.

    Автор: Олеся Волкова
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