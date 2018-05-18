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Внутренние проблемы Сирии нужно решать демократическим путем – депутат
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    Внутренние проблемы Сирии нужно решать демократическим путем – депутат

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    Внутренние проблемы Сирии нужно решать демократическим путем – депутатДамаск, 18 мая. Решение Сирии направить своих представителей в конституционную комиссию ООН является верным, так как оно способствует демократическому урегулированию внутренних проблем страны. С таким заявлением  выступил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи заявил, что Россия приветствует решение Дамаска направить своих представителей в конституционную комиссию ООН, пишет «Пятый канал»

    «Это очень правильное решение, правильная договоренность. Потому что такие договоренности ведут к тому, что проблемы в Сирии, внутренние проблемы, должны решаться демократическим путем. А именно путем голосования», – приводит РИА Новости слова Чепы.

    Напомним, что в этот четверг в Сочи прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада.

    Автор: Антон Зарубин
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