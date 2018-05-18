Внутренние проблемы Сирии нужно решать демократическим путем – депутат

Дамаск, 18 мая. Решение Сирии направить своих представителей в конституционную комиссию ООН является верным, так как оно способствует демократическому урегулированию внутренних проблем страны. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи заявил, что Россия приветствует решение Дамаска направить своих представителей в конституционную комиссию ООН, пишет «Пятый канал».

«Это очень правильное решение, правильная договоренность. Потому что такие договоренности ведут к тому, что проблемы в Сирии, внутренние проблемы, должны решаться демократическим путем. А именно путем голосования», – приводит РИА Новости слова Чепы.

Напомним, что в этот четверг в Сочи прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада.