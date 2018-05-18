Сирия: САА ликвидировала боевиков, попытавшихся атаковать КПП на севере провинции Хама
Дамаск (Сирия), 18 мая. Сирийская арабская армия (САА) ликвидировала боевиков, попытавшихся проникнуть на контрольный пункт Зилин на севере провинции Хама.
Как сообщают источники в Twitter, САА успешно отразила атаку боевиков на контрольно-пропускной пункт Зилин на севере Хамы. Транспорт боевиков был уничтожен вместе со всем его экипажем
Как сообщалось вечером в четверг, по данным источников, на севере провинции Хама вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и джихадистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Оппозиционные СМИ заявляют об ударах артиллерии САА в районе населенных пунктов Сармания и Аз-Закят.
1 Организация запрещена на территории РФ.