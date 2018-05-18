«Здесь перемирия нет»: жители поселка Спартак рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

Спартак, 18 мая. Поселок Спартак вновь подвергается обстрелам со стороны ВСУ. О том, как там живут люди и что происходит в посёлке, узнал корреспондент ФАН.

По разбитой дороге проезжаем мимо заполненных домами-призраками улицам посёлка Спартак. До войны здесь жило несколько тысяч человек. Сейчас – несколько десятков человек. Встречаем возле одного из разрушенных домов нашего «Вергилия», бойца армии ДНР с позывным Дэн.

Проходим по одной из улиц, в надежде достичь позиций, но из-за снайперского огня выйти туда не удаётся. И Дэн устраивает нам небольшую экскурсию.

«Да весело у нас было вчера. Здесь всё работало, и техника и миномёты. Слышали как град ложился, но, к счастью не по нашим позициям. Здесь перемирия нет», – рассказывает он.

Все дома, мимо которых мы проходим, разбиты обстрелами. Под ногами хрустят куски металла. Часть, уже заржавела, часть – свежая. Подбираю ещё блестящую пулю. «7,62 от Калашникова», – определяют бойцы, – «На излёте пришла. Отсюда до украинских позиций метров 800». А в заброшенных палисадниках, на фоне выбитых окон цветёт сирень.

Ловлю себя на мысли о том, что сейчас эта улица напоминает то ли Припять, то ли страшное кино про глобальные эпидемии. Спрашиваю у Дэна, не гнетёт ли его такая атмосфера.

«Не сильно. Я уже 4 года воюю. У меня это личное. Деда на Трудовских убило обстрелом, и я ушёл воевать. Привык, наверное, уже не замечаю», – отвечает он.

Выезжаем ближе к центру посёлка, где в подвалах своих домов ещё живут люди. Одна из жительниц готовит еду на «летней кухне», построенной во дворе. Под ногами крутится кошка и пара котят – судя по поведению, истинных хозяев этого двора.

«Да у нас как с 8 мая начали стрелять, так и не прекращают. То дом подожгут, то ещё что. Вчера слышно было, как в стороне Депо град ложился. Но мы-то в подвале, нам уже не страшно», – делится своими переживаниями она.

Спартак провожает нас пустыми глазницами выбитых окон и ощущением того, что в ближайшие дни бои здесь могут вспыхнуть с новой силой.