Онищенко предлагает создать новый телеканал для продвижения здорового образа жизни

Москва, 18 мая. В Госдуме предложили создать новый телеканал «Здоровье» для профилактики здорового образа жизни. По мнению депутата Геннадия Онищенко, на канале не должно быть рекламы, он должен быть создан за счет средств федерального бюджета.

По словам Онищенко, телеканал «Здоровье» необходим, поскольку РФ ставит задачу «войти в число стран, в которых продолжительность жизни превышает 80 лет». В эфире канала предполагается «грамотно и интересно рассказывать о преимуществах здорового образа жизни».

Экс-глава Роспотребнадзора в интервью «Парламентской газете» отметил, что на телеканале необходим запрет на рекламу, чтобы в эфир не выходили «проплаченные фармкомпаниями ролики о таблетках».