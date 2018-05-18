Донбасс: при артобстреле скончался командир «Пятнашки» Олег Мамиев

Донецк, 18 мая. В Донбассе погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай». Об этом сообщает журналист Александр Чаленко.

Мамиев получил серию ранений в голову, живот и грудь. Он был экстренно госпитализирован, однако скончался от полученных ран, пишет «Пятый канал».

«Тревожная информация только что пришла из Донецка: серьезно ранен Олег Мамиев (Мамай), командир «Пятнашки». Ранение осколочное. От ВОГа. Попало в голову, живот и грудь. Олег сейчас в операционной», – написал Мамиев в своем Facebook.

Гибель Мамиева также прокомментировал российский писатель Захар Прилепин, сообщает газета «Известия».

«Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала», – написал он на своей странице в Facebook.

Как ожидается, прощание с Мамиевым состоится в ДНР. Похоронен командир «Пятнашки» будет на своей родине в Северной Осетии.