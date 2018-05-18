Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Ставрополье

Пятигорск, 18 мая. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае, пилот госпитализирован, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в среду в 13.10 недалеко от поселка Мирный Курского района Ставропольского края. Вертолет Ми-2 разбился при «осуществлении авиационно-химических работ».

Пилот при крушении выжил, однако получил травмы и был госпитализирован.

По факту крушения транспортная прокуратура проводит проверку, выясняя причины падения воздушного судна.

В начале апреля вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» с шестью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Хабаровске. Как сообщал портал URA.RU, все люди, находившиеся на борту, погибли.