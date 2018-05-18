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Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Ставрополье
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    Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Ставрополье

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    Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Ставрополье

    Пятигорск, 18 мая. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае, пилот госпитализирован, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

    По данным ведомства, инцидент произошел в среду в 13.10 недалеко от поселка Мирный Курского района Ставропольского края. Вертолет Ми-2 разбился при «осуществлении авиационно-химических работ». 

    Пилот при крушении выжил, однако получил травмы и был госпитализирован.

    По факту крушения транспортная прокуратура проводит проверку, выясняя причины падения воздушного судна.

    Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Ставрополье

    В начале апреля вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» с шестью пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Хабаровске. Как сообщал портал URA.RU, все люди, находившиеся на борту, погибли. 

    Автор: Олеся Волкова
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