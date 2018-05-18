YouTube запускает новый стриминговый музыкальный сервис

Москва, 18 мая. Компания YouTube намерена запустить новый стриминговый музыкальный сервис YouTube Music. Соответствующее объявление было сделано в официальном блоге компании.

Согласно опубликованному заявлению, сервис получит как браузерную версию, так отдельное приложение. Кроме того, пользователи смогут получить доступ не только к музыкальным релизам, но и к ремиксам, кавер-версиям и живым выступлениям.

По данным компании, более миллиарда пользователей посещают YouTube каждый месяц именно для того, чтобы послушать музыку.

«Но YouTube был создан для видео, а не только для музыки. Во вторник, 22 мая, мы изменим это, представив YouTube Music, новый музыкальный потоковый сервис», – гласит сообщение в блоге компании.

В бесплатной версии YouTube Music будет присутствовать реклама; в платной версии ее уберут, однако подписка обойдется в 9,99 долларов ежемесячно. Сервис начнет свою работу для пользователей из всех стран 22 мая. В компании отметили, что сервис Google Play Music продолжит свою работу.