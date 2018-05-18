Россия с первых дней координирует действия с Сирией для борьбы с терроризмом – депутат

Москва, 18 мая. Россия с первых дней ведет координацию действий с правительственными силами Сирии в рамках борьбы с терроризмом. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, ранее прозвучавшее на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом в Сочи. Президент РФ подчеркнул, что согласовал совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии с Асадом.

«Это абсолютно правильное подтверждение. С самого начала наш ограниченный контингент находится (в САР) по просьбе сирийского правительства. Все действия (РФ) в Сирии относительно борьбы с терроризмом мы согласовываем обязательно», – приводит РИА Новости слова Чепы.

Он добавил, что с первых дней работа по борьбе с терроризмом ведется в тесном сотрудничестве между российской стороной и правительственными силами Сирии.