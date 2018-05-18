«АвтоВАЗ» намерен побить рекорд по продажам Lada в 2018 году

Тольятти, 18 мая. «АвтоВАЗ» прогнозирует рост собственных продаж в 2018 году в России на 12% по сравнению с 2017 годом, до 350 тыс. штук, говорится в презентации компании, представленной на годовом собрании акционеров.

Согласно прогнозам компании, российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 11%, до 1 млн 765 тыс. штук.

В компании уверены, что продажи автомобиля Lada в 2018 году составят 350 тыс. штук (+12% к 2017 году). Годом ранее «АвтоВАЗ» продал 311,6 тыс. моделей.

Как сообщала в начале мая «Газета.ру», продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам апреля увеличились на 17,6% и составили 152,4 тысячи машин.