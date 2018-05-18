Меню
Политика
Обстановка в Сирии улучшается при участии парламентской дипломатии РФ – депутат
Происшествия
План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся
Следующая новость
Загрузка...

    Обстановка в Сирии улучшается при участии парламентской дипломатии РФ – депутат

    46

    Обстановка в Сирии улучшается при участии парламентской дипломатии РФ – депутатМосква, 17 мая. Ситуация в Сирии продолжает улучшаться, в том числе и благодаря российской парламентской дипломатии. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Комментируя заявление сирийского президента Башара Асада, который на встрече с лидером РФ Владимиром Путинам сообщил, что стабильность в Сирии улучшается, Чепа отметил, что усилия для продвижения этого процесса были приложены и парламентской дипломатией РФ.

    «Наша парламентская дипломатия прикладывает значительные усилия для мирного урегулирования в Сирии. И сегодня различные политические, общественные организации активно работают над этим. Вот, в том числе и было заявлено президентами об этих усилиях», – приводит РИА Новости слова Чепы.

    Парламентарий отметил, что если раньше основной вклад в урегулирование сирийского кризиса вносили военные, то сейчас достижение стабильности осуществляется благодаря дипломатическим договоренностям.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.