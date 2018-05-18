Обстановка в Сирии улучшается при участии парламентской дипломатии РФ – депутат

Москва, 17 мая. Ситуация в Сирии продолжает улучшаться, в том числе и благодаря российской парламентской дипломатии. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Комментируя заявление сирийского президента Башара Асада, который на встрече с лидером РФ Владимиром Путинам сообщил, что стабильность в Сирии улучшается, Чепа отметил, что усилия для продвижения этого процесса были приложены и парламентской дипломатией РФ.

«Наша парламентская дипломатия прикладывает значительные усилия для мирного урегулирования в Сирии. И сегодня различные политические, общественные организации активно работают над этим. Вот, в том числе и было заявлено президентами об этих усилиях», – приводит РИА Новости слова Чепы.

Парламентарий отметил, что если раньше основной вклад в урегулирование сирийского кризиса вносили военные, то сейчас достижение стабильности осуществляется благодаря дипломатическим договоренностям.