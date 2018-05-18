Конгресс США готовится обсудить признание Голанских высот израильской территорией

Вашингтон, 17 мая. В американском конгрессе в ближайшее время пройдет обсуждение инициативы по признанию Голанских высот территорией Израиля. Соответствующая резолюция была предложена сенатором-республиканцем Роном Десантисом.

Текст резолюции признает всю территорию Голанских высот принадлежащей Израилю. Копия этого документа была получена американским изданием Washington Free Beacon.

«Конгресс считает, что Голанские высоты представляют собой неотъемлемую часть Израиля и чрезвычайно важны для способности Израиля оборонять границы и защищать свое существование», – гласит текст заявления.

Голанские высоты были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Израилем в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией. ООН не признала это решение и рассматривает Голанские высоты как территорию, аннексированную Израилем.