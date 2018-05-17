Журналист из США, призвавший взорвать Крымский мост, не сожалеет о своих словах

Вашингтон, 17 мая. Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о своей статье, в которой он «предложил» киевским властям взорвать Крымский мост.

Во вторник в Washington Examiner Роган заявил, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста.

После известия о возбуждении дела, Роган опубликовал новую колонку, в которой сообщил, что не жалеет о написанном. При этом он добавил лишь, что надо было уточнить, что удар по мосту нужно наносить так, чтобы избежать жертв.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал колонку Рогана уродливым проявлением некачественной журналистики, сообщал RT.