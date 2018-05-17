Меню
Весь мир
Журналист из США, призвавший взорвать Крымский мост, не сожалеет о своих словах
Происшествия
План «Перехват» объявлен в Москве: водитель сбил насмерть женщину и скрылся
Следующая новость
Загрузка...

    Журналист из США, призвавший взорвать Крымский мост, не сожалеет о своих словах

      /  Обновлено: 
    41

    Журналист из США, призвавший взорвать Крымский мост, не сожалеет о своих словах

    Вашингтон, 17 мая. Американский журналист Том Роган заявил, что не сожалеет о своей статье, в которой он «предложил» киевским властям взорвать Крымский мост.

    Во вторник в Washington Examiner Роган заявил, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста.

    После известия о возбуждении дела, Роган опубликовал новую колонку, в которой сообщил, что не жалеет о написанном. При этом он добавил лишь, что надо было уточнить, что удар по мосту нужно наносить так, чтобы избежать жертв. 

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал колонку Рогана уродливым проявлением некачественной журналистики, сообщал RT.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.