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Трамп обсудит с партнерами закупки российского газа Германией
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    Трамп обсудит с партнерами закупки российского газа Германией

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    Трамп обсудит с партнерами закупки российского газа ГерманиейВашингтон, 17 мая. Президент США Дональд Трамп обсудит с партнерами закупки Германией российского газа. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    «Они (Германия) покупают большое количество газа из России и платят миллиарды долларов​​​. Мы будем это обсуждать позже на нашей встрече», – заявил Трамп.

    Напомним, что ранее американские СМИ сообщали, что в случае дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» США могут ввести санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». По мнению Вашингтона, сооружение газопровода усилит зависимость Европы от российского газа. Кроме того, власти США считают, что Россия может разместить на трубопроводе оборудование для слежения в Балтийском море.

    Как сообщалось ранее, компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые необходимы для сооружения участка морского газопровода в территориальных водах Германии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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