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Сенат США утвердил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ
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    Сенат США утвердил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

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    Сенат США утвердил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

    Вашингтон, 17 мая. Джина Хаспел прошла важное процедурное голосование в Сенате США, которое практически гарантирует ей утверждение директором ЦРУ.

    Согласно результатам голосования, за прекращение дебатов проголосовали 54 сенатора, против — 44.

    Хаспел должна сменить на посту Майка Помпео, который недавно был утвержден на должность госсекретаря. До этого она была его заместителем в ЦРУ. И Помпео, и Хаспел выдвинул президент США Дональд Трамп.

    На прошлой неделе в Сенате состоялись слушания по вопросу утверждения кандидатуры Хаспел на пост главы ЦРУ. В течение двух часов она отвечала на жесткие и нелицеприятные вопросы сенаторов как о ее прошлом, так и о планах на посту директора ЦРУ. Ее в частности спрашивали о пытках, которые имели место в таиландской тюрьме ЦРУ «Кошачий глаз», руководителем которой она была.

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», Трамп призвал Сенат подтвердить ее кандидатуру, заявив, что Хаспел «исключительно квалифицирована».

    Автор: Олеся Волкова
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