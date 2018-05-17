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Оператор Керченской переправы сократит штат из-за открытия Крымского моста
Россия
Оператор Керченской переправы сократит штат из-за открытия Крымского моста
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    Оператор Керченской переправы сократит штат из-за открытия Крымского моста

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    Оператор Керченской переправы сократит штат из-за открытия Крымского моста

    Краснодар, 17 мая. Руководство переправы через Керченский пролив планирует сократить штат сотрудников и, возможно, число паромов после введения в эксплуатацию Крымского моста, сообщили в ООО «Морская дирекция», отвечающей за работу переправы.

    В пресс-службе отметили, что количество работающих паромов, возможно, сократится. Коллектив компании «будет сокращен до количества, необходимого для обслуживания паромной переправы с учетом потребностей транспортного комплекса», сообщает ТАСС. 

    По данным «Морской дирекции», после открытия Крымского моста поток легковых автомобилей через паромную переправу снизился. При этом число перевезенных грузовиков не изменилось.

    Движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая, сообщал RT. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулем КамАЗа. Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.

    Оператор Керченской переправы сократит штат из-за открытия Крымского моста

    Как отмечает «Телеканал 360», запуск работы переправы вызвал негативную реакцию в ряде зарубежных стран. В США одно издание опубликовало материал, автор которого предложил взорвать конструкцию. Следственный комитет РФ отреагировал на это возбуждением уголовного дела.

    Автор: Олеся Волкова
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