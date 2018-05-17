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Политика
Преступная власть на Украине держит в заложниках десятки наших граждан — Поклонская
Россия
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    Преступная власть на Украине держит в заложниках десятки наших граждан — Поклонская

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    Преступная власть на Украине держит в заложниках десятки наших граждан — Поклонская

    Москва, 17 мая. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская считает необходимым восстановить права людей, которых украинская власть сегодня использует в качестве заложников по политическим мотивам. 

    Ранее Херсонский городской суд постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражу на 60 дней по подозрению в госизмене.

    Поклонская, комментируя данную ситуацию, призвала правозащитников «использовать все предоставленные рычаги и механизмы по восстановлению прав людей». 

    «Напоминаю, что преступная власть на Украине держит в заложниках сегодня в тюрьмах и СИЗО десятки, а то и сотни наших граждан и добавляет к ним журналистов», — подчеркнула депутат.

    Напомним, 15 мая сотрудники СБУ задержали в Киеве руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке республик Донбасса. 

    Мнение Поклонской относительно данной ситуации разделяет и секретарь Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. По его словам, сообщает Ридус, арест киевскими силовиками Вышинского — это грубое нарушение свободы слова, тех самых ценностей, к которым якобы стремятся украинские власти.

    Преступная власть на Украине держит в заложниках десятки наших граждан — Поклонская

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с призывом принять в пятницу участие в акции у посольства Украины в Москве. Как сообщает «Газета.ру», акция начнется в 14.00 мск.

    Автор: Олеся Волкова
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