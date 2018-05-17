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ВКС РФ сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии – Асад
Россия
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    ВКС РФ сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии – Асад

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    ВКС РФ сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии – АсадСочи, 17 мая. Сирийский президент Башар Асад поблагодарил российские Воздушно-космические силы, отметив, что они сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом он заявил в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

    «Хотел бы отдельно поблагодарить российские Вооруженные Силы, в особенности Воздушно-космические силы, которые сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в последний период», – заявил Асад.

    Кроме того, Асад отметил, что в Сирии растет стабильность. Это, по его словам, открывает двери перед политическим процессом, начатым ранее. Асад подчеркнул, что политический процесс в стране должен идти параллельно с борьбой с терроризмом.

    Напомним, что в этот четверг Асад прибыл в Сочи, где провел рабочую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

    Автор: Антон Зарубин
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