ВКС РФ сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии – Асад

Сочи, 17 мая. Сирийский президент Башар Асад поблагодарил российские Воздушно-космические силы, отметив, что они сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом он заявил в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

«Хотел бы отдельно поблагодарить российские Вооруженные Силы, в особенности Воздушно-космические силы, которые сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в последний период», – заявил Асад.

Кроме того, Асад отметил, что в Сирии растет стабильность. Это, по его словам, открывает двери перед политическим процессом, начатым ранее. Асад подчеркнул, что политический процесс в стране должен идти параллельно с борьбой с терроризмом.

Напомним, что в этот четверг Асад прибыл в Сочи, где провел рабочую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.