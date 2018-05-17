Меню
Политика
Трамп пообещал, что Ким Чен Ын будет очень счастлив, если США договорятся с КНДР
Россия
Оператор Керченской переправы сократит штат из-за открытия Крымского моста
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп пообещал, что Ким Чен Ын будет очень счастлив, если США договорятся с КНДР

    103

    Трамп пообещал, что Ким Чен Ын будет очень счастлив, если США договорятся с КНДРВашингтон, 17 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет достичь договоренности с Пхеньяном, то руководитель КНДР Ким Чен Ын будет «очень-очень счастлив». Он добавил, что США не рассматривают «ливийский сценарий» в отношении Северной Кореи.

    Трамп подчеркнул, что рассчитывает на успешную встречу с северокорейским лидером. Как ожидается, саммит состоится 12 июня в Сингапуре.

    «В Ливии мы уничтожили страну… Не было договоренностей, чтобы оставить Каддафи. Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной. Его страна будет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства», – прокомментировал Трамп возможный исход переговоров с Ким Чен Ыном.

    Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил, что Пхеньян угрожает отменить запланированную встречу с Трампом, из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Кроме того, власти Северной Кореи уже отменили переговоры на министерском уровне с Сеулом.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.