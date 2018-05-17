Трамп пообещал, что Ким Чен Ын будет очень счастлив, если США договорятся с КНДР

Вашингтон, 17 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет достичь договоренности с Пхеньяном, то руководитель КНДР Ким Чен Ын будет «очень-очень счастлив». Он добавил, что США не рассматривают «ливийский сценарий» в отношении Северной Кореи.

Трамп подчеркнул, что рассчитывает на успешную встречу с северокорейским лидером. Как ожидается, саммит состоится 12 июня в Сингапуре.

«В Ливии мы уничтожили страну… Не было договоренностей, чтобы оставить Каддафи. Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной. Его страна будет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства», – прокомментировал Трамп возможный исход переговоров с Ким Чен Ыном.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил, что Пхеньян угрожает отменить запланированную встречу с Трампом, из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. Кроме того, власти Северной Кореи уже отменили переговоры на министерском уровне с Сеулом.