Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

Дамаск (Сирия), 17 мая. За минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс и в Восточной Гуте вернулись более 300 беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Хомсе в свои дома вернулся 221 человек, в Восточной Гуте — 103 беженца.

Как сообщили в ЦПВС, в провинции Риф Дамаск постепенно нормализуется обстановка. В частности, в населенном пункте Рухейба за сутки были обезврежены четыре взрывоопасных предмета. В городе Дума расчищают дороги с помощью российской специальной техники. За сутки было разминировано 17 домов, обезврежено 19 взрывоопасных предметов.

«Благодаря всесторонней поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 65 562 жителя Восточной Гуты», — сообщи в Центре примирения.

Сотрудник ЦПВС оказали гумпомощь ученикам школы в районе Аль-Мазраа города Дамаск. Ученикам раздали 100 подарочных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил одну тонну.

Помимо этого в населенном пункте Хмеймим-Аль-Кабира провинции Алеппо и в районе Акрамия города Алеппо проведены благотворительные акции, в ходе которых жителям выдали более тонны свежего хлеба.

Российские военные врачами за сутки оказали медпомощь 38 сирийцам, в том числе 28 детям.