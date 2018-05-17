Сирия: более 35 тыс. боевиков с семьями выведены из зоны деэскалации «Хомс»

Дамаск (Сирия), 17 мая. За две недели зону деэскалации «Хомс» покинули более 35 тыс. боевиков и членов их семей, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

ЦПВС вместе с подразделениями российской военной полиции и сирийскими войсками завершает вывод боевиков из населенных пунктов в зоне деэскалации «Хомс». С 7 по 15 мая через гумкоридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса выведено 35 270 боевиков и членов их семей.

После того, как боевики покинули населенные пункты Эр-Растан, Тель-Биса, Айдум, Бурайкит и Даллак, к работе приступили сирийские правоохранительные органы.