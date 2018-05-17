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Сирия: более 35 тыс. боевиков с семьями выведены из зоны деэскалации «Хомс»
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    Сирия: более 35 тыс. боевиков с семьями выведены из зоны деэскалации «Хомс»

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    Сирия: более 35 тыс. боевиков с семьями выведены из зоны деэскалации «Хомс»

    Дамаск (Сирия), 17 мая. За две недели зону деэскалации «Хомс» покинули более 35 тыс. боевиков и членов их семей, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    ЦПВС вместе с подразделениями российской военной полиции и сирийскими войсками завершает вывод боевиков из населенных пунктов в зоне деэскалации «Хомс». С 7 по 15 мая через гумкоридоры с пунктами пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали и Телль-Биса выведено 35 270 боевиков и членов их семей.

    После того, как боевики покинули населенные пункты Эр-Растан, Тель-Биса, Айдум, Бурайкит и Даллак, к работе приступили сирийские правоохранительные органы. 

    Автор: Олеся Волкова
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