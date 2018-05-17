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Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Дамаска
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    Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Дамаска

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    Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Дамаска

    Дамаск (Сирия), 17 мая. Два мирных жителя погибли при обстреле боевиками жилого района Дамаска, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

    Инцидент произошел накануне, 16 мая. Боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Хаджар-аль-Асвад обстреляли из минометов мост «Виктория» в столичном районе Аль-Мардж. Погибли два мирных жителя, еще 18 получили ранения.

    За минувшие сутки иранско-российско-турецкий Координационный центр зафиксировал несколько случаев нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Дамаск и Даръа.

    Автор: Олеся Волкова
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