Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Дамаска

Дамаск (Сирия), 17 мая. Два мирных жителя погибли при обстреле боевиками жилого района Дамаска, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел накануне, 16 мая. Боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Хаджар-аль-Асвад обстреляли из минометов мост «Виктория» в столичном районе Аль-Мардж. Погибли два мирных жителя, еще 18 получили ранения.

За минувшие сутки иранско-российско-турецкий Координационный центр зафиксировал несколько случаев нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Дамаск и Даръа.