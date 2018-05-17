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«Мы помогаем стабилизации Сирии»: Трамп объяснил выход США из сделки с Ираном
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    «Мы помогаем стабилизации Сирии»: Трамп объяснил выход США из сделки с Ираном

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    «Мы помогаем стабилизации Сирии»: Трамп объяснил выход США из сделки с ИраномВашингтон, 17 мая. Выход США из ядерной сделки с Ираном поможет стабилизации Сирии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также выразил надежду, что ситуации в Сирии продолжит стабилизироваться.

    Свое заявление американский президент сделал в ходе встречи с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

    «На самом деле выходом из иранской сделки мы помогаем стабилизации Сирии​​​. Это была ужасная сделка для США. Я думаю, что Сирия будет стабилизироваться. И это шоу ужаса закончится. Давайте посмотрим, что будет», – заявил он.

    Сделка с Ираном, касающаяся ядерной программы страны была заключена в 2015 году шестью мировыми державами (США, Россией, Великобританией, Францией, Германией, Китаем), а также согласована Совбезом ООН. Согласно ее условиям, Иран обязан ограничить свою ядерную программу и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Взамен Запад снимет с Ирана санкции.

    Автор: Антон Зарубин
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