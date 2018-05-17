США ввели санкции против двух ливанцев и пяти компаний, связанных с «Хезболлой» 

Вашингтон, 17 мая. Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Ливана и пяти компаний, которые связаны с «Хезболлой», сообщает пресс-служба ведомства.

Под санкции попали Мухаммед Баззи, Абдулла Сафи аль Дин и компании Africa Middle East Investment Holding Sal, Car Escort Services S.A.L., Euro African Group Ltd, Global Trading Group NV, Premier Investment Group Sal.

Накануне Штаты совместно с Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном и тремя другими партнерами в Заливе ввели санкции в отношении лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, сообщала «Газета.ру». Саудовская Аравия также внесла десять членов группировки в список террористов.

За несколько дней до этого Минфин США включил в список санкций ряд лиц, связанных с «Хезболлой» и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Как сообщал RT, в список, в частности, попал глава ЦБ Ирана.