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Донбасс: инструкторы НАТО подорвались в районе подконтрольной Киеву Авдеевки
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    Донбасс: инструкторы НАТО подорвались в районе подконтрольной Киеву Авдеевки

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    Донбасс: инструкторы НАТО подорвались в районе подконтрольной Киеву Авдеевки

    Донецк, 17 мая. В Донбассе на линии соприкосновения в районе подконтрольной Киеву Авдеевки подорвались инструкторы НАТО, погибли не менее трех человек.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном командовании ДНР, по данным разведки республики, военнослужащие НАТО посетили линию соприкосновения в сопровождении киевских силовиков в районе Авдеевки. 

    «Командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — заявил источник.

    По предварительным данным, погибли три человека, военнослужащие из Канады. Еще двое американских военных пострадали. 

    Автор: Олеся Волкова
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