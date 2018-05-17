Донбасс: инструкторы НАТО подорвались в районе подконтрольной Киеву Авдеевки

Донецк, 17 мая. В Донбассе на линии соприкосновения в районе подконтрольной Киеву Авдеевки подорвались инструкторы НАТО, погибли не менее трех человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном командовании ДНР, по данным разведки республики, военнослужащие НАТО посетили линию соприкосновения в сопровождении киевских силовиков в районе Авдеевки.

«Командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — заявил источник.

По предварительным данным, погибли три человека, военнослужащие из Канады. Еще двое американских военных пострадали.