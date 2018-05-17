Путин заявил, что Москва и Дамаск могут начать восстановление экономики Сирии

Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Сирии позволяет начать восстановление экономики САР. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Путин отметил военные успехи сирийской армии, а также напомнил о результатах политического урегулирования, которые были достигнуты в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и переговоров в Астане.

«Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача - это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства приветствовал решение Асада направить правительственную делегацию в ООН для формирования конституционного комитета, который будет работать над основным законом Сирии.