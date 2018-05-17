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Успехи сирийской армии открыли путь к возвращению граждан в свои дома – Асад
Россия
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    Успехи сирийской армии открыли путь к возвращению граждан в свои дома – Асад

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    Успехи сирийской армии открыли путь к возвращению граждан в свои дома – АсадСочи, 17 мая. Сирийским властям удалось нормализовать ситуацию в стране благодаря успехам вооруженных сил. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, добавив, что это открыло путь к возвращению граждан в свои дома.

    Асад отметил, что сирийское руководство уже оценило ситуацию в стране с военной точки зрения. По его словам, она развивается позитивно – во многом, благодаря тем мерам, которые были приняты в рамках борьбы с терроризмом.

    «Соответственно, благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома», – заявил Асад.

    Кроме того, он высоко оценил деятельность ВКС РФ в Сирии, назвав их вклад в борьбу с терроризмом «очень важным».

    Напомним, что президент Сирии Башар Асад  прибыл в этот четверг в Сочи, чтобы провести рабочую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    Автор: Антон Зарубин
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