Успехи сирийской армии открыли путь к возвращению граждан в свои дома – Асад

Сочи, 17 мая. Сирийским властям удалось нормализовать ситуацию в стране благодаря успехам вооруженных сил. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, добавив, что это открыло путь к возвращению граждан в свои дома.

Асад отметил, что сирийское руководство уже оценило ситуацию в стране с военной точки зрения. По его словам, она развивается позитивно – во многом, благодаря тем мерам, которые были приняты в рамках борьбы с терроризмом.

«Соответственно, благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома», – заявил Асад.

Кроме того, он высоко оценил деятельность ВКС РФ в Сирии, назвав их вклад в борьбу с терроризмом «очень важным».

Напомним, что президент Сирии Башар Асад прибыл в этот четверг в Сочи, чтобы провести рабочую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.