Асад назвал встречу с Путиным хорошей возможностью для обсуждения «Астаны»

Сочи, 17 мая. Президент Сирии Башар Асад во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что эта встреча дает хорошую возможность выработать совместный подход по вопросу переговоров в Астане и в Сочи.

«Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и Сочи», — сказал Башар Асад​​​, его слова приводятся на сайте Кремля.

Сирийский президент выразил благодарность Владимиру Путину, Вооруженным силам России и отдельно ВКС РФ. Он подчеркнул, что российская авиагруппа сыграла важную роль в борьбе с терроризмом. Напомним, что Россия является единственной страной, которая действует в арабской республике по приглашению Дамаска.