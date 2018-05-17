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Асад назвал встречу с Путиным хорошей возможностью для обсуждения «Астаны»
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    Асад назвал встречу с Путиным хорошей возможностью для обсуждения «Астаны»

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    Асад назвал встречу с Путиным хорошей возможностью для обсуждения «Астаны»

    Сочи, 17 мая. Президент Сирии Башар Асад во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что эта встреча дает хорошую возможность выработать совместный подход по вопросу переговоров в Астане и в Сочи. 

    «Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и Сочи», — сказал Башар Асад​​​, его слова приводятся на сайте Кремля.

    Сирийский президент выразил благодарность Владимиру Путину, Вооруженным силам России и отдельно ВКС РФ. Он подчеркнул, что российская авиагруппа сыграла важную роль в борьбе с терроризмом. Напомним, что Россия является единственной страной, которая действует в арабской республике по приглашению Дамаска. 

    Автор: Ирина Селезнева
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