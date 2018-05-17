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Политика
Песков: Асад направил делегацию Сирии для формирования конституционного комитета в ООН
Политика
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    Песков: Асад направил делегацию Сирии для формирования конституционного комитета в ООН

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    Песков: Асад направил делегацию Сирии для формирования конституционного комитета в ООН

    Сочи, 17 мая. Президент Сирии Башар Асад намерен направить правительственную делегацию в ООН для формирования конституционного комитета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, президент Сирии решил направить в ООН своих представителей, которые займутся формированием конституционного комитета САР​​​.

    «Они будут направлены в Организацию объединенных наций, в рамках женевского процесса», — сказал Песков по итогам встречи Асада с президентом России Владимиром Путиным в Сочи

    Песков также добавил, что данное решение является важным шагом на пути урегулирования конфликта в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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