Песков: Асад направил делегацию Сирии для формирования конституционного комитета в ООН

Сочи, 17 мая. Президент Сирии Башар Асад намерен направить правительственную делегацию в ООН для формирования конституционного комитета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент Сирии решил направить в ООН своих представителей, которые займутся формированием конституционного комитета САР​​​.

«Они будут направлены в Организацию объединенных наций, в рамках женевского процесса», — сказал Песков по итогам встречи Асада с президентом России Владимиром Путиным в Сочи

Песков также добавил, что данное решение является важным шагом на пути урегулирования конфликта в Сирии.