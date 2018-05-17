Меню
Россия
Госдума обсудит усиление ответственности за распространение неверной информации
Политика
Путин призвал к выводу иностранных сил из Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Госдума обсудит усиление ответственности за распространение неверной информации

    35

    Госдума обсудит усиление ответственности за распространение неверной информацииМосква, 17 мая. Законопроект, предлагающий усилить уголовную ответственность за распространение неверной информации, был внесен в Госдуму России. Соответствующая информация была размещена в электронной базе нижней палаты парламента.

    Авторам инициативы стали депутаты ГД Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов​​​. Согласно тексту законопроекта, предлагается дополнить статью 315 Уголовного кодекса России, установив уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, обязующего прекратить распространение недостоверной информации.

    В качестве наказания, авторы предлагают штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период шести месяцев, либо обязательные работы сроком до 240 часов, а также арест на срок до трех месяцев либо лишение свободы сроком до года.

    В пояснительной записке к законопроекту авторы подчеркивают, что уголовная ответственность должна применяться лишь в крайних случаях, когда невозможны иные меры правового характера.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.