Госдума обсудит усиление ответственности за распространение неверной информации

Москва, 17 мая. Законопроект, предлагающий усилить уголовную ответственность за распространение неверной информации, был внесен в Госдуму России. Соответствующая информация была размещена в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторам инициативы стали депутаты ГД Сергей Боярский, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов​​​. Согласно тексту законопроекта, предлагается дополнить статью 315 Уголовного кодекса России, установив уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, обязующего прекратить распространение недостоверной информации.

В качестве наказания, авторы предлагают штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период шести месяцев, либо обязательные работы сроком до 240 часов, а также арест на срок до трех месяцев либо лишение свободы сроком до года.

В пояснительной записке к законопроекту авторы подчеркивают, что уголовная ответственность должна применяться лишь в крайних случаях, когда невозможны иные меры правового характера.